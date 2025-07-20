Его зарегистрировали в 115 км от Петропавловска-Камчатского

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

"Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в 115 км от Петропавловска-Камчатского", - сообщили сейсмологи, добавив, что данные обрабатываются и уточняются.

Как передает корреспондент ТАСС, подземные толчки ощущались около минуты. Люди выбегали из зданий. В пресс-службе ГУ МЧС по региону ТАСС рассказали, что ближайшее время специалисты начнут обследование зданий.

Ранее приблизительно в том же районе произошло два землетрясения - магнитудой 5,3 и 6,5, второе было ощущаемым.