В Камчатском крае зафиксировали четыре землетрясения

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Максимальная высота возможной волны цунами на Камчатке составит не более 60 см. Угрозу объявили после нескольких землетрясений в акватории Тихого океана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

"В результате серии землетрясений, произошедших в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой не более 60 см к Алеутскому муниципальному округу, не более 40 см - к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 15 см - к Петропавловск-Камчатскому городскому округу", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее на Камчатке зафиксировали четыре землетрясения магнитудами от 5,3 до 7,6. Специалисты проводят проверку зданий.