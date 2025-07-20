Возгорание не повлияло на работу ЗАЭС, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили лесной пожар возле Энергодара Запорожской области на площади 4,5 га, он никак не повлиял на работу ЗАЭС, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Подразделения МЧС России завершили тушение пожара в лесном массиве в окрестностях города Энергодара. Площадь возгорания составила 4,5 га, пострадавших нет. Пожар в лесном массиве никакого отношения к территории ЗАЭС не имел и никакого влияния на работу станции не оказал", - написал он в своем Telegram-канале.

О возгорании в лесу возле Энергодара в субботу сообщили в пресс-службе Запорожской АЭС, уточнив, что промышленная площадка станции не затронута.