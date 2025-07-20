Согласно последним официальным данным, четыре человека до сих пор числятся пропавшими без вести

ХАНОЙ, 20 июля. /ТАСС/. Вьетнамская полиция расследует причины крушения туристического судна в заливе Халонг Южно-Китайского моря в северной вьетнамской провинции Куангнинь. Об этом сообщил на брифинге в городе Халонг заместитель начальника полиции провинции Ку Куок Тханг.

"Полиция провинции проводит срочное расследование для выяснения причин инцидента в соответствии с законом", - подчеркнул он. Ку Куок Тханг указал, что будут мобилизованы все средства для поиска пропавших без вести в результате крушения. Полиция и оперативные силы спасли 10 человек и обнаружили тела 35 жертв. После проведения необходимых судебно-медицинских процедур тела всех погибших, обнаруженные к этому времени, переданы родственникам для захоронения, сообщил представитель провинциальных правоохранительных органов.

Согласно последним официальным данным, четыре человека до сих пор числятся пропавшими без вести. По уточненным сведениями, на круизном судне с бортовым номером QN-7105 находились 49 человек, в том числе 46 туристов и 3 члена экипажа. Все они - граждане Вьетнама. Ранее сообщалось, что на борту судна находились 53 человека - 48 туристов и 5 членов экипажа.

Поисково-спасательные работы на месте крушения продолжались всю минувшую ночь в неблагоприятных погодных условиях при сильном ветре и дожде.