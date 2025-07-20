Информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщили в оперативной смене единой дежурно-диспетчерской службе Камчатского края

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Ощущаемость землетрясения магнитудой 7,6 в отдельных районах Петропавловск-Камчатского городского округа достигла 7 баллов. Об этом сообщили ТАСС в оперативной смене единой дежурно-диспетчерской службе региона.

"В отдельных районах Петропавловск-Камчатского городского округа ощущалось до 7 баллов. Информации о жертвах и разрушениях на территории округа от заявителей в ОДС ЕДДС не поступало, все предприятия работают в штатном режиме", - рассказали в ЕДДС.

Как передает корреспондент ТАСС, последствия землетрясения наблюдаются в торговых точках: с полок попадали товары, особенно сильные повреждения - в магазинах бытовой техники.

Губернатор края Владимир Солодов в своем Telegram-канале сообщил, что специалисты проверили все медицинские учреждения в зоне землетрясений в Петропавловске-Камчатском и окрестностях. "В настоящее время обследованы все медицинские учреждения, продолжается осмотр образовательных и социальных учреждений, значительных повреждений пока не обнаружено. Специалисты также будут отрабатывать все сигналы по любым повреждениям в жилом фонде, для этого необходимо оставить информацию на горячей линии 112", - обозначил Солодов.

Ранее в городе объявлялась угроза цунами. До этого приблизительно в том же районе произошло пять землетрясений магнитудой от 5,3 до 7,6.