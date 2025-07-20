Девочка упала на детской площадке и получила травму, сотрудники лагеря бригаду скорой помощи для пострадавшей не вызывали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Свердловской области после падения ребенка на детской площадке в детском оздоровительном лагере в городе Каменске-Уральском. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По предварительным данным следствия, 19 июля 2025 года во время нахождения в детском оздоровительном лагере в городе Каменске-Уральском девочка 2016 года рождения упала на детской площадке и получила травму. По данному факту следственным отделом СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" (статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В региональной прокуратуре отметили, что девочка потеряла сознание, сотрудники лагеря бригаду скорой помощи для пострадавшей не вызывали. Родственники после обнаружения на теле девочки многочисленных гематом забрали ее из лагеря.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится допрос очевидцев, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. По итогам расследования ситуации будет дана надлежащая правовая оценка.