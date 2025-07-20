Жителей призвали не приближаться к воде и оставаться дома

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Усть-Камчатском округе на Камчатке в связи с сейсмособытиями в акватории Тихого океана, сообщили ТАСС в муниципалитете.

"Решение принято на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в округе. Все силы и средства округа приведены в режим готовности. Подходы волн, по сообщению краевого МЧС, не зафиксированы. Тем не менее следует не приближаться к воде и оставаться дома", - рассказали в администрации муниципалитета.

Серия землетрясений произошла на Камчатке за последние несколько часов, самый сильный толчок по интенсивности доходил до 7 баллов. Как передает корреспондент ТАСС на Камчатке, люди выбегали на улицы с документами, многие до сих пор продолжают оставаться во дворах и на детских площадках. Торговые центры подсчитывают убытки - товары попадали с полок и разбились. Объявлена угроза цунами в нескольких муниципальных районах.