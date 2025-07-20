На Камчатке произошло шестое землетрясение магнитудой 5,5

Продолжаются афтершоки, отметили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в 162 км от Петропавловска-Камчатского. Это шестое подряд землетрясение в этом районе, сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

"Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 162 км от Петропавловска-Камчатского", - сообщили сейсмологи, добавив, что данные обрабатываются и уточняются. Там отметили, что в этом районе продолжаются афтершоки.

Ранее в регионе объявляли опасность возникновения цунами после серии землетрясений в акватории Тихого океана магнитудой от 5,3 до 7,6. Позднее угрозу отменили.