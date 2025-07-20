Повреждений нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Специалисты закончили осмотр социально значимых и потенциально опасных объектов на Камчатке. Все они работают в штатном режиме, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

"22 осмотровые группы завершили обследование отдельных категорий зданий в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском муниципальном районе, а также Усть-Камчатском, Усть-Большерецком и Мильковском муниципальных округах. Специалистами <...> произведен осмотр социально значимых и потенциально опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что объекты экономики, ЖКХ, электроснабжения, образования, лечебные учреждения, котельные работают в штатном режиме.

На Камчатке после ощущаемого сейсмособытия в акватории Тихого океана фиксируется серия афтершоков магнитудой от 4 до 6,7. Ранее в регионе объявляли опасность возникновения цунами после серии землетрясений магнитудой от 5,3 до 7,6. Позднее угрозу отменили.