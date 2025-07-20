Как отмечает Центральное телевидение Китая, 10 чиновников привлечены к ответственности за халатность и ненадлежащее исполнения обязанностей

ШАНХАЙ, 20 июля. /ТАСС/. Китайские правоохранители арестовали шесть человек, причастных к массовому отравлению свинцом в одном из частных детских садов в городе Тяньшуй (провинция Ганьсу). Как сообщило Центральное телевидение Китая, еще два человека задержаны в рамках расследования, троих отпустили под залог до суда.

Помимо этого, 10 чиновников привлечены к ответственности за халатность и ненадлежащее исполнения обязанностей. Среди них глава департамента здравоохранения провинции Ганьсу и его заместитель, а также секретарь парткома и мэр города Тяньшуй.

Расследование показало, что детский сад не имел лицензии на ведение образовательной деятельности. Кроме того, центр по контролю и профилактике заболеваний провинции Ганьсу не обратил своевременно внимание на массовое отравление, а работа по анализу крови проводилась с грубыми нарушениями.

Медики в начале июля выявили аномальный уровень свинца в крови у 247 детей в одном из частных детских садов города Тяньшуй провинции Ганьсу. Из них 235 попали в больницу. При этом у некоторых показатель свинца в крови достигал 400 мкг/ л, что намного выше порога 250 мкг/л, требующего госпитализации. У детей в течение нескольких месяцев наблюдались такие симптомы, как тошнота, диарея, спазмы в животе и боли в ногах. В ходе расследования выяснилось, что тяжелый металл попал в их организм через пищу, в которую был добавлен запрещенный к употреблению краситель. Директор детского сада закупил пигмент и сказал поварам добавить его в еду, чтобы она выглядела более ярко и привлекательно.

Сейчас подавляющее большинство детей уже выписаны из больницы, один ребенок по-прежнему госпитализирован.