Дорожный инцидент произошел под Можайском на 125-м км Минского шоссе

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Женщина-водитель и трое несовершеннолетних пострадали в ДТП под Можайском в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Примерно в 14:05 мск на 125-м км Минского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки "Даф", совершил попутное столкновение с остановившейся на правой полосе автомашиной марки "Черри", отчего последняя наехала на тросовое ограждение", - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП пострадали женщина-водитель легкового автомобиля 1981 года рождения, а также трое несовершеннолетних пассажиров 2024, 2019 и 2009 годов рождения. С телесными повреждениями они госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение ограничено. Водителей просят выбирать пути объезда.