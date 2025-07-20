Двух боевиков ликвидировали, сообщает египетское ведомство

КАИР, 20 июля. /ТАСС/. Радикальная организация "Братья-мусульмане" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) планировала теракты на территории Египта, двое ее членов, готовившихся совершить атаки, были ликвидированы в Каире. С таким заявлением выступило египетское МВД.

"Недавно министерство получило информацию, что лидеры военного крыла организации ["Братья-мусульмане"] - группировки "Хасм" - планируют возобновить свою деятельность и совершить теракты на территории страны. <...> Один из боевиков данной группировки нелегально проник в Египет, снял квартиру в районе Булак эд-Дакрур в Каире и начал вместе со своим соучастником готовиться к совершению преступления, однако силы безопасности предотвратили его в ходе специального рейда. Оба боевика были ликвидированы в результате вспыхнувшей перестрелки", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице МВД Египта в X.

Ведомство добавило, что перестрелка была инициирована террористами, открывшими "беспорядочную стрельбу" в направлении сотрудников сил безопасности. Один из них получил ранения при попытке спасти случайного прохожего, оказавшегося рядом с местом проведения рейда и погибшего от рук боевиков. МВД Египта также отметило, что "Братья-мусульмане", по его данным, "организовали лагерь для подготовки радикалов в одной из соседних стран".

"Братья-мусульмане" признана террористической организацией в Египте, ее деятельность в стране запрещена с 2013 года.