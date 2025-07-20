Павел Попов продолжает находиться в больнице, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил дела по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере в отношении бывшего замминистра обороны Павла Попова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В отношении Попова возбуждено два дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). Обвинение генералу пока не предъявлено в связи с его состоянием здоровья. Он продолжает находиться в больнице", - сказал собеседник агентства.

По его словам, первый эпизод связан с тем, что одна из подрядных организаций, которая делала ремонт в здании Минобороны, безвозмездно предоставила замглавы Минобороны квартиру в центре Москвы для проживания с 2014 по 2024 год. Второе дело возбуждено из-за того, что та же структура предоставила генералу для поездок автомобиль Lexus LX 570. "По версии следствия, общая стоимость этих услуг по аренде недвижимости и машины составила сумму порядка 34 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Попова Денис Сагач в беседе с ТАСС подтвердил факт возбуждения новых дел в отношении его подзащитного. "В отношении Попова возбуждено два новых дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказал защитник, отказавшись от иных комментариев.

Попов был задержан 29 августа прошлого года, в тот же день ему было предъявлено обвинение в хищении денежных средств путем обмана, а также в злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину Попов не признает.

По версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за его счет, действуя совместно с заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майором Владимиром Шестеровым и директором парка Вячеславом Ахмедовым. Общая сумма незаконного обогащения составила более 60 млн рублей. Как полагают в СК, Попов обустроил за счет парка свой загородный участок в Красногорском районе Подмосковья и через подчиненных принуждал директоров фирм, связанных договорами с парком, бесплатно выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах. После постройки дома и благоустройства участка площадью около трех гектаров Попов продолжил обеспечивать за счет парка его техобслуживание. Ему вменяется хищение более 30 млн рублей в составе группы лиц. Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Последнего суд приговорил к шести годам лишения свободы. Дело Ахмедова рассматривается судом.