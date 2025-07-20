Израильские истребители нанесли удары по целям в районе Босра-эль-Харир, где действует пропускной пункт и гуманитарный коридор для выезда беженцев

БЕЙРУТ, 20 июля. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС подвергли ударам позиции ополченцев арабских племен на границе провинций Эс-Сувейда и Дераа на юге Сирии. Об этом сообщил телеканал Sham TV.

По его информации, самолеты атаковали наземные цели в районе Босра-эль-Харир, где действует пропускной пункт и гуманитарный коридор для выезда беженцев из районов, которые были охвачены вооруженными столкновениями.

Ранее, как передал телеканал, сторонники радикального лидера сирийских друзов шейха Хикмета аль-Хаджари вытеснили арабских ополченцев из поселков Арика и Эль-Мадждаль к северу от административного центра Эс-Сувейда. В ответ местные бедуины запросили подкрепления из соседних районов. Колонна с арабскими ополченцами, двигавшаяся по шоссе из города Дейр-эз-Зор на юг страны, подверглась израильским авиаударам.

Сторонники шейха аль-Хаджари, который выступает против нормализации отношений с Дамаском, ранее воспрепятствовали проезду в провинцию правительственной делегации, которая сопровождала груз гуманитарной помощи.

В ночь на 20 июля представитель МВД в переходном правительстве арабской республики Нуреддин аль-Баба объявил, что отряды арабских племен полностью выведены из города Эс-Сувейда и его окрестностей. Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня по всей территории южной провинции.

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля: в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между проправительственными ополченцами и силами самообороны горцев-друзов. 15 июля спецподразделения МВД и Минобороны Сирии вошли в одноименный административный центр провинции и начали его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице.