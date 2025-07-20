У мирного жителя диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы

БЕЛГОРОД, 20 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области, в результате атаки беспилотника на частный дом в селе Большетроицкое Шебекинского округа ранения получил мирный житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Большетроицкое Шебекинского округа дрон атаковал частный дом. Мужчина, получивший ранения, самостоятельно обратился за помощью в местную больницу. У него диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. После оказания необходимой помощи его перевезут в областную клиническую больницу", - написал он, добавив, что в доме повреждены окна, фасад и забор.

По информации главы региона в городе Шебекино вследствие детонации FPV-дрона поврежден фасад здания коммерческого объекта. В поселке Шамино Шебекинского округа от удара дрона в частном доме пробита кровля. В селе Коровино FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль - транспортное средство повреждено, в селе Новая Таволжанка в результате обстрела повреждены окна, кровли и заборы двух частных домовладений.

В Валуйском округе FPV-дрон атаковал хутор Леоновка, повреждена линия электропередачи, часть жителей остается без электроэнергии. В хуторе Рябики в результате атаки беспилотника огнем уничтожена кабина грузового автомобиля.

Как сообщил Гладков, в Белгородском районе в районе села Веселая Лопань в результате детонации FPV-дрона посечены стекла и кузов легкового автомобиля. В селе Бессоновка с беспилотника сброшено взрывное устройство - в здании предприятия повреждены кровля, стены, ворота и еще одно предприятие атаковано дроном в селе Красный Октябрь - поврежден административный корпус.

В селе Репяховка Краснояружского района вследствие прилета боеприпаса разрушено здание социального объекта. Кроме того, в результате атак беспилотников повреждено административное здание. "В Грайворонском округе в селе Дунайка от детонации дрона повреждено остекление веранды частного дома. Еще один FPV-дрон ударил по припаркованному автомобилю - у транспортного средства серьезно повреждена передняя часть кузова", - добавил губернатор.