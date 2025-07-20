По данным одного из собеседников агентства, хуситы несколько раз атаковали судно с использованием РПГ и морских дронов

ДУБАЙ, 20 июля. /ТАСС/. Российский моряк, который входил в состав экипажа сухогруза Eternity C, потопленного у побережья Йемена хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах", получил тяжелое ранение в результате атаки на судно. Его состояние удалось стабилизировать, сообщили ТАСС источники.

По данным одного из собеседников агентства, хуситы несколько раз атаковали судно с использованием РПГ и морских дронов. "Россиянин получил очень серьезное ранение во время нападения", - сказал источник. Он уточнил, что мятежники вывезли пострадавших членов экипажа и некоторых находившихся в воде моряков в йеменский город Ходейда.

"В настоящее время оператор судна прорабатывает возможность эвакуации раненого моряка в Россию", - отметил другой источник, добавив, что врачи в Йемене "стабилизировали его состояние".

В первой декаде июля хуситы атаковали и потопили 2 коммерческих судна вблизи побережья Йемена. 6 июля нападению подвергся сухогруз Magic Seas, оператором которого была греческая компания Stem Shipping. Его экипаж, состоявший из 22 человек, подобрало эмиратское судно Safeen Prism. На следующий день йеменские повстанцы совершили атаку на сухогруз Eternity C, которым управляла греческая компания Cosmoship Management. 9 июля агентство Reuters проинформировало, что судно в результате нападения хуситов затонуло. Комментируя это нападение, йеменские повстанцы заявили, что "пришли на помощь нескольким членам экипажа судна, оказали им медицинскую помощь и доставили в безопасное место".

Всего на борту Eternity C находились 25 человек, включая 3 охранников. Команда состояла из 21 филиппинца и 1 гражданина России. По последней информации Reuters, в ходе завершившейся операции были спасены 10 человек (8 членов экипажа и 2 охранника), 15 считаются пропавшими без вести.