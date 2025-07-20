Всего ВСУ совершили две вооруженные атаки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Мирный житель получил ранение в результате атаки беспилотника ВСУ в Куйбышевском районе Донецка, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"В Куйбышевском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) ранения средней степени тяжести получил мужчина 1950 года рождения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

В результате атаки также поврежден жилой дом. Всего ВСУ совершили две вооруженные атаки.