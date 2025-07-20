САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Экс-тромбонист группы The Hatters Вадим Рулёв и его супруга погибли в ДТП в Ленинградской области. Соболезнования выразила группа на своей странице "ВКонтакте".

"Вчера не стало нашего друга Вадима Рулёва и его жены Екатерины. Скорбим. Вы были нам близкими друзьями, с которыми мы прошли через многое. Светлая память. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, ДТП, в котором погибла пара, произошло вечером 19 июля на 34-м километре автодороги Зверево - Малиновка в Выборгском районе Ленобласти.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 35-летний мужчина, управляя мотоциклом BMW, неверно выбрал скорость движения и потерял контроль над управлением. Выехав на встречную полосу он столкнулся с автомобилем "Рендж Ровер". В результате столкновения байкер и его 33-летняя супруга погибли.