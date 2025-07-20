Из них три беспилотника направлялись на Москву

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили 43 украинских БПЛА над регионами РФ, в том числе 3, летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В период с 20:00 мск до 23:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 БПЛА - над территорией Брянской области, 14 БПЛА - над территорией Орловской области, 7 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе 3 БПЛА, летевших на Москву, 4 БПЛА - над территорией Калужской области и 1 БПЛА - над территорией Белгородской области", - сказали в Минобороны.