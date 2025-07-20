Безопасность участников процесса будут обеспечивать сотрудники силовых ведомств

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд в закрытом режиме проведет предварительные слушания по уголовному делу в отношении 19 исполнителей и соучастников теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, жертвами которого стали 149 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня в суде в закрытом режиме в соответствии со ст. 234 УПК (предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон) пройдут предварительные слушания по уголовному делу о теракте в "Крокусе" в отношении 19 фигурантов", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

По ее словам, суд примет беспрецедентные меры для обеспечения безопасности участников процесса. "Безопасность будут обеспечивать сотрудники силовых ведомств", - уточнили в пресс-службе.

Дело о теракте в "Крокусе" будет слушать коллегия из трех судей. Материалы дела составляют более 470 томов, включая вещественную доказательную базу, собранную в ходе предварительного следствия, а также результаты более 200 различных видов экспертиз в отношении обвиняемых. Кроме того, суду предстоит определить здание, где будут рассматривать дело, так как судебные залы в Госпитальном переулке не смогут вместить всех участников процесса, а здания в Московском городском суде, где военный суд периодически проводил заседания, находятся на ремонте, часть аппарата апелляционной инстанции переехала в менее вместительные строения.

Перед судом также остается открытым вопрос о проведении слушаний дела в открытом или закрытом для СМИ и публики режиме, окончательное решение будет принято перед оглашением обвинительного заключения, то есть в начале самого процесса. Однако суд вправе сделать процесс закрытым и после протокольной съемки для журналистов вплоть до оглашения резолютивной части приговора.

В пресс-службе инстанции ТАСС сообщали, что суд может закрывать заседания от СМИ и публики в любой момент судебного разбирательства в соответствии с действующим законодательством. В частности, обоснованием для закрытия может являться обеспечение безопасности всех участников процесса, уточняла агентству Жирнова.

О фигурантах

Фигурантами дела являются 19 человек, среди которых как непосредственные исполнители теракта, так и их пособники: Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Саидакрам Муродали Рачабализода, Умеджон Солиев, Мустаким Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджони Давлатхон Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, а также Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы. Все они внесены в РФ в перечень террористов.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры России, перед передачей дела в суд, по версии следствия, двое находящихся в розыске граждан Таджикистана и неустановленные лица, действуя в интересах высшего политического руководства Украины, организовали на территории РФ деятельность трех ячеек группировки "Вилаят Хорасан", входящей в международную террористическую организацию "Исламское государство" (их деятельность запрещена в РФ). В нее они вовлекли граждан Таджикистана Мирзоева, Фаридуни, Рачабализоду, Файзова, Солиевых, Исмоилова, Гадоева, Хамидова, Лутфуллои, Курбонова, Юсуфзоду, Шарипзоду, апеллируя к их религиозным чувствам. Им дали указание совершить теракт в Москве, отмечали в Генпрокуратуре.

Соучастники преступления Исломовы и Касимов переводили террористам деньги, предоставили квартиру и автомобиль. Медов, Аушев и иные лица изготовили и передали оружие и боеприпасы. Солиевы, Исмоилов, Гадоев, Хамидов перевезли оружие и боеприпасы непосредственным исполнителям теракта. Лутфуллои, Курбонов, Юсуфзода и Шарипзода обеспечили соучастников денежными средствами.

22 марта 2024 года Рачабализода, Файзов, Мирзоев и Фаридуни в "Крокус сити холле" совершили теракт, расстреляв из огнестрельного оружия посетителей, и подожгли зал. В результате погибли 149 человек, один считается пропавшим без вести. Причиненный ущерб составил около 6 млрд рублей. После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

Расследование в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации продолжается.