Всего было выпущено шесть единиц различных боеприпасов

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки совершили четыре атаки на населенные пункты Донецкой Народной Республики, выпустив шесть боеприпасов. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"[Зафиксировано] четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС). Всего выпущено шесть единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении.

В управление поступили данные об одном раненом мирном жителе, поврежден один дом.