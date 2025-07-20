После землетрясения над кратером вулкана произошел парогазовый выброс до высоты 200 м

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июля. /ТАСС/. Ученые на Камчатке зафиксировали активность вулкана Авачинская сопка после сильного землетрясения, сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Сильное сейсмособытие заметил и вулкан Авачинский. Весь день он был визуально спокоен. Но сразу после землетрясения произошел парогазовый выброс до высоты 200 м над кратером вулкана. Вероятно, это отклик вулкана на произошедшие землетрясения", - рассказали в учреждении.

Серия землетрясений произошла на Камчатке c 18:00 (09:00 мск) 20 июля, самый сильный толчок по интенсивности доходил до семи баллов. Люди выбегали на улицы с документами. Торговые центры подсчитывают убытки - товары упали с полок и разбились. Была объявлена угроза цунами, ее отменили около 22:00 (13:00 мск). В ночь на 21 июля серия афтершоков продолжилась, сила подземных толчков достигала четырех баллов.