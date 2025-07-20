На Камчатке зафиксировали более 90 сейсмособытий

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июля. /ТАСС/. Более 90 афтершоков, большинство из которых неощущаемые, произошло на Камчатке после землетрясения магнитудой 7,6, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"За ночь зафиксировано более 90 афтершоков. Магнитуда сейсмособытий составляла от 3,5 до 6,2, некоторые из них были ощущаемые. Вероятнее всего, афтершоки продолжатся в течение нескольких дней, их интенсивность будет доходить до пяти баллов", - рассказали в учреждении.

Серия землетрясений произошла на Камчатке c 18:00 (09:00 мск) 20 июля, самый сильный толчок по интенсивности доходил до семи баллов. Люди выбегали на улицы. Была объявлена угроза цунами, ее отменили около 22:00 (13:00 мск).