Следователи просят продлить содержание под стражей еще на три месяца

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Следователи попросили Мосгорсуд продлить срок ареста бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову еще на три месяца в рамках расследования уголовного дела о получении им двух взяток на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, отметив, что заседание суда назначено на понедельник, 21 июля.

"Следователи просят Московский городской суд еще на три месяца продлить срок содержания под стражей Иванову в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Судебное заседание запланировано на 21 июля", - сказал собеседник агентства. Всего следствие просит продлить арест до 18 месяцев (срок следствия по делу о взяточничестве).

Также в понедельник, 21 июля, Мосгорсуд рассмотрит аналогичные ходатайства следствия в отношении признавшего вину бизнесмена Александра Фомина и заключившего со следствием соглашение о сотрудничестве предпринимателя Сергея Бородина.

1 июля Московский городской суд по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц" приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн рублей, его бывшего подчиненного Антона Филатова - к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн рублей. Кроме того, суд лишил Иванова права занимать административные должности сроком на 4 года и назначил 2 года ограничения свободы. Он лишен и госнаград, включая два ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней. Суд также взыскал в доход государства арестованные ранее активы и недвижимость фигурантов. Приговор обжалован в апелляционной инстанции, дата рассмотрения жалобы будет назначена позднее.

По этому делу, кроме Иванова и Филатова, проходили бывший председатель правления банка Александр Бугаевский, а также топ-менеджер банка и гражданин Германии и Израиля Феликс Нойберг, которых объявили в международный розыск и заочно арестовали, а материалы в их отношении выделили в отдельное производство.

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня 2024 года стало известно о его увольнении.