Подземные толчки зарегистрированы в 175 км от Петропавловска-Камчатского

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в 175 км от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

"Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 175 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 22,5 км", - сообщили сейсмологи, добавив, что данные обрабатываются и уточняются.

Ранее в Камчатском филиале геофизической службы РАН рассказали, что более 90 афтершоков, большинство из которых неощущаемые, произошло на Камчатке после землетрясения магнитудой 7,6.

Серия землетрясений произошла на Камчатке c 18:00 (09:00 мск) 20 июля, самый сильный толчок по интенсивности доходил до семи баллов. Люди выбегали на улицы. Была объявлена угроза цунами, ее отменили около 22:00 (13:00 мск).