Двое из них находятся в тяжелом состоянии

ЯКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. В результате ДТП с вахтовиками в Якутии 10 человек госпитализированы, состояние 2 из них оценивается как тяжелое.

Об этом сообщили в Минздраве республики.

"На данный момент госпитализированы 10 человек, из них состояние 2 пациентов оценивается как тяжелое, 8 пациентов находятся в средней степени тяжести", - сообщили в министерстве.

Еще девять пострадавших осмотрены амбулаторно - у них диагностированы ушибы, ссадины. Один пациент - с переломом лодыжки без смещения, в оперативном лечении не нуждается. Всего в лечебное учреждение доставлено 20 человек.

Пострадавшим оказывают помощь в Нерюнгринской центральной районной больнице. Туда для оказания специализированной медицинской помощи из Якутска вылетела бригада Республиканского центра медицины катастроф в составе анестезиолога-реаниматолога, травматолога, хирурга, нейрохирурга, а также двух фельдшеров. Также место вылетел также психолог МЧС для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим.