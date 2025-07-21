Протяженность горения составляет 200 м, сообщили в ГУ МЧС России по региону

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июля. /ТАСС/. 200 м магистрального угольного конвейера загорелось в Углегорском районе Сахалина, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"В 00:10 мск 21.07.2025 по системе 112 поступило сообщение о возгорании магистрального конвейера в районе села Никольского. Протяженность горения - 200 м", - сообщили в МЧС.

Спустя примерно час возгорание локализовали на площади 200 м. В 01:30 мск была объявлена ликвидация открытого горения. К тушению привлечены специалисты и техника МЧС и других ведомств.

Магистральная транспортерная лента принадлежит Восточной горнорудной компании (ВГК), находится у села Никольского. Это самый большой в России магистральный угольный конвейер, его протяженность составляет 23 км, запустить объект планировали в этом году. Он должен соединить Солнцевский угольный разрез с морским портом Шахтерск на западном побережье Сахалина.