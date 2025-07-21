В ликвидации огня участвуют 212 человек и 9 единиц техники

ЯКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Возгорания в лесах четырех районов Якутии действуют на площади 265 га. Кроме того, в двух районах тушат ландшафтные пожары на площади 616 га, сообщили в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.

"На начало суток 21 июля 2025 года действуют четыре лесных пожара на общей площади 265 га на территориях Верхневилюйского, Верхоянского, Ленского и Сунтарского районов. Также действуют два ландшафтных (природных) пожара на площади 616 га на территориях Верхоянского и Оленекского районов", - говорится в сообщении.

К тушению привлечено 212 человек и 9 единиц техники. За сутки ликвидировано три лесных пожара на общей площади, пройденной огнем, 9 га, а также три ландшафтных пожара с общей площадью, пройденной огнем, 646,04 га на территории Анабарского, Верхоянского, Ленского и Сунтарского районов.

Отмечается, что с 20 июля на территории Сунтарского района введен режим ЧС в лесах.