Был назначен комплекс судебных экспертиз

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Следователи осмотрели место крушения вертолета в Хабаровском крае, изъяли фрагменты речевого самописца и другой аппаратуры. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"Следователями и следователями-криминалистами Восточного МСУТ СК России проведен осмотр места происшествия, изъяты регистратор параметров полета, фрагменты речевого самописца, аварийного радиомаяка, блок системы диагностирования и контроля, предназначенный для анализа работы летательного аппарата и двигателя, а также для выявления неисправностей авиационной техники", - говорится в сообщении.

По возбужденному после происшествия уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз.