В ликвидации огня участвуют 224 человека и 52 единицы техники

УЛАН-УДЭ, 21 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Бурятии за минувшие выходные выросла почти в семь раз - до 149 га. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

"По оперативным данным, утром 21 июля действует 12 пожаров в Баргузинском, Заиграевском, Иволгинском, Кижингинском, Курумканском и Селенгинском районах на общей площади 149 га", - говорится в сообщении.

В пятницу в регионе было зарегистрировано пять возгораний на 22 га.

Новые очаги возникли из-за сухих гроз, горения торфа и неосторожного обращения с огнем. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. На тушении возгораний в настоящее время работают 224 человека - это сотрудники лесной охраны, Авиалесоохраны и добровольцы. Задействовано 52 единицы техники.

До полной стабилизации лесопожарной обстановки на территории лесного фонда Бурятии сохраняется режим ЧС регионального значения.