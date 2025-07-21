В ликвидации огня участвовали 26 человек и 12 единиц техники

ОРЕНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Возгорание площадью 120 кв. м произошло в строении в селе Песчаное Оренбургской области. Погибли пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"21.07.2025 в 02:06 (00:06 мск) поступило сообщение о возгорании по адресу: Илекский район, село Песчаное. Огнем уничтожено строение на общей площади 120 кв. м. <...> К сожалению, погибли пять человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар был ликвидирован. К тушению привлекали 26 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 16 человек и 6 единиц техники. Причина возникновения возгорания устанавливается.