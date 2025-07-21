Еще 20 человек пострадали

ЯКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. В ДТП на территории ГОК "Денисовский" в Якутии погибли 13 человек. Уточненные данные привели в ГУ МЧС по республике.

"Всего было 33 человека. Пострадавших 20, из которых 10 госпитализированы (2 в тяжелом состоянии) и 10 амбулаторно. Погибших 13", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 35 находившихся в машине и 14 погибших.

Как уточнил глава Якутии Айсен Николаев, вахтовая машина сорвалась с технологической дороги, в ней находились работники предприятия. На месте работают экстренные службы. Из Якутска направлен санитарный борт с медицинской бригадой.