Площадь возгорания составила 85 га

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Лесопожарные формирования зарегистрировали возгорание в 63 км от села Аян Аяно-Майского района на севере Хабаровского края, это первый почти за две недели пожар. Об этом сообщили ТАСС в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"Площадь пожара, который возник в 63 км на юго-запад от поселения Аян, 85 га. Возгорание произошло из-за гроз", - сказали в министерстве, добавив, что к тушению привлечены семь человек.

Это первое почти за две недели возгорание, зарегистрированное в регионе. Всего с начала сезона в крае произошло 114 пожаров на общей площади свыше 64,1 тыс. га.

По данным министерства, по сравнению с 2024 годом количество пожаров сократилось втрое, а пройденная огнем площадь - в 4,3 раза. В июле основной причиной возгораний остаются сухие грозы. Как уточнили агентству в министерстве, возгораний в регионе фиксируется меньше по нескольким причинам, связанных в том числе с цикличностью природных процессов - грозовых пожаров в 2025 году меньше, чем в предыдущие.

Также свое влияние оказало своевременное качественное выполнение противопожарных мероприятий, контроль за ходом прохождения пожароопасного сезона, оперативное применение сил и средств пожаротушения для ликвидации лесных пожаров в первые сутки, непрерывный круглосуточный мониторинг пожарной опасности в лесах и пропаганда, агитация, работа межведомственных патрульных групп, профилактические материалы в СМИ, что улучшило культуру поведения в лесах местных жителей.

На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим на некоторых территориях. Запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, а также проводить пожароопасные работы.