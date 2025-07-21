Площадь загрязнения превысила 2,6 тыс. кв. м

КРАСНОЯРСК, 21 июля. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края возбудила уголовное дело по факту порчи почвы на Таймыре на сумму 45 млн рублей. В почве превышена концентрация меди, никеля, цинка, сообщает надзорное ведомство.

"По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в связи порчей почвы в Таймырском районе, повлекшей 45 млн рублей ущерба. <…> Возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации сельскохозяйственных объектов (ст. 246 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с 2023 года по 2024 год компания "Нова" занималось строительством нефтепровода на земельном участке сельскохозяйственного назначения. "Работники сняли плодородный слой почвы с помощью специальной техники, однако об утилизации твердых коммунальных отходов не позаботились и захоронили их на месте. Лабораторные исследования отобранных проб земли показали превышение концентрации меди, никеля, цинка и нитрат-ионов. Площадь загрязнения превысила 2,6 тыс. кв. м", - пояснили в прокуратуре.