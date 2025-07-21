В Киеве отменили воздушную тревогу

Перед этим мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщал о пожаре на складах

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в Киеве, она длилась восемь часов. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В течение этого времени поступали сообщения о серии мощных взрывов в украинской столице. Издание "Страна" пишет о масштабных задымлениях в городе. Перед этим мэр столицы Виталий Кличко сообщал о пожаре на складах.

В ночь на понедельник на всей территории Украины трижды объявляли воздушную тревогу. Сирены продолжают работать в 10 областях: Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской.