В Якутии окажут помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП на шахте

На месте происшествия работает команда Республиканского центра медицины катастроф

ЯКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Власти Якутии окажут поддержку семьям погибшим и пострадавших в ДТП на ГОК "Денисовский" в Якутии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Айсен Николаев.

"Сегодня произошла страшная трагедия. В результате дорожно-транспортного происшествия на ГОК "Денисовский" погибли люди. Есть пострадавшие в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. <…> Вечером вылетаю в Нерюнгринский район, чтобы на месте провести совещание и решить вопросы по обеспечению необходимой помощью семей погибших и пострадавших", - написал глава региона.

В настоящее время на месте работает команда Республиканского центра медицины катастроф, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Авария произошла в ночь на 21 июля на участке дороги на территории шахты ГОК "Денисовский". По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля "НЕФАЗ 4208-34" не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, автомобиль опрокинулся. В результате произошедшего 13 человек скончались на месте, 20 получили травмы различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих жизни и здоровью потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Готовится ходатайство о передаче материалов по факту ДТП - по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) - в производство Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия).