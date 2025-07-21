Имущество новосибирской фирмы на 700 млн рублей арестовали по делу о невыплате зарплаты

Размер задолженности составил более 320 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Имущество новосибирской организации "Техвэб" и ее директора стоимостью более 700 млн рублей было арестовано по делу о невыплате зарплаты на сумму более 320 млн рублей. Пострадали свыше 1 тыс. работников, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

"В ходе расследования уголовного дела на имущество организации и обвиняемого стоимостью более 700 млн рублей наложен арест. В результате принятых мер прокурорского реагирования погашен долг перед сотрудниками в размере 191,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет об организации "Техвэб". Ее директор не выплачивал зарплату 1 тыс. работников. Размер задолженности составил более 320 млн рублей. Имеющиеся в распоряжении предприятия деньги руководитель тратил на иные цели.

Как сообщили в следственном управлении СК России по региону, для создания фиктивного документооборота обвиняемый внес в декларации ложные сведения, тем самым уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере свыше 21 млн рублей. Кроме того, желая скрыть поступление средств на счета, он организовал оплату обязательных платежей через контрагентов, тем самым сокрыв деньги юрлица в размере более 9 млн рублей.