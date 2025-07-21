Водитель и пассажир маршрутного такси доставлены в медицинское учреждение

ИРКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Водитель и пассажир маршрутки пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Duster, двигаясь по улице Маяковского в направлении улицы Челнокова, не предоставил преимущество в движении пассажирскому транспортному средству. <…> Водитель и 43-летний пассажир общественного транспорта получили телесные повреждения и были доставлены бригадой скорой помощи в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Прокуратура поставила на контроль расследование происшествия.