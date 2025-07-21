Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали села Щетиновка и Тогобиевка

БЕЛГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали села Щетиновка и Тогобиевка Белгородской области, ранения получили два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В районе села Щетиновка Белгородского района дрон нанес удар по "Газели". Пострадал водитель. Мужчину в тяжелом состоянии со слепым осколочным ранением головы и открытым переломом голени доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода", - проинформировал глава региона, добавив, что транспортное средство повреждено.

Кроме того, в селе Тогобиевка Валуйского округа в результате атаки беспилотника на частный дом ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги глава поселения вывез и передал бригаде скорой помощи. "В настоящее время ее доставляют в Валуйскую ЦРБ. От детонации в доме повреждена кровля", - сообщил Гладков.