Арестованный полностью признал вину

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мужчина, который в кафе на Новопетровской улице в Москве напал на сотрудников полиции, арестован. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Москве.

"Коптевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК России по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 15 июля мужчина, находясь в кафе на Новопетровской улице, не желая быть привлеченным к административной ответственности за мелкое хулиганство, применил насилие в отношении прибывших сотрудников полиции.

С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса мужчина полностью признал вину. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.