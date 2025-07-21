Еще девять пропали без вести

СЕУЛ, 21 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек погибли, 9 пропали без вести в Республике Корея в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями. Об этом сообщило правительство страны.

Наиболее сложная ситуация сложилась в уездах Санчхон провинции Кёнсан-Намдо и Капхён провинции Кёнгидо, а также в городе Сосан провинции Чхунчхон-Намдо.

Более 14 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться. В страховые компании поступило более 4,2 тыс. заявлений о компенсации ущерба, связанного с разгулом стихии.

На значительной части территории Южной Кореи в понедельник продолжаются дожди, однако их интенсивность постепенно снижается. Власти страны понизили введенный на прошлой неделе высший уровень опасности до среднего.