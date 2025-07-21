Сила толчков в эпицентре составила 4 балла

ТАШКЕНТ, 21 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на территории Киргизии, эпицентр располагался в Оше. Об этом сообщил Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Подземные толчки зафиксированы в 10:38 по ташкентскому времени (08:38 мск). Отмечается, что сила толчков в эпицентре составила 4 балла, а расстояние от эпицентра до Ташкента составило 348 км.

"В Андижанской области (Узбекистана на границе с Киргизией - прим. ТАСС) ощущалось 2-3 балла", - добавили в пресс-службе МЧС Узбекистана.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.