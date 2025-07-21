Он произошел на территории животноводческой фермы в Илекском районе

ОРЕНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после пожара на территории животноводческой фермы в Илекском районе Оренбургской области, где погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По данному факту следственными органами СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). <…> Следователями устанавливается причина возгорания, назначены соответствующие экспертизы, а также выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По информации ГУ МЧС, на территории животноводческой фермы в селе Песчаное загорелись строения на 120 кв. м. При тушении пожарные обнаружили тела пяти погибших, их личности устанавливаются. Предположительно, причина пожара - неосторожность при курении.