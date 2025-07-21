Пять мирных жителей получили ранения

БЕЛГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью 48 боеприпасов и 82 беспилотников нанесли удары по 8 районам Белгородской области за прошедшие сутки. Пять мирных жителей получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, поселку Шамино, селам Большетроицкое, Графовка, Коровино, Максимовка и Новая Таволжанка выпущено 2 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 28 беспилотников, 17 из которых подавлены. За прошедшие сутки пострадали три мирных жителя", - написал он, добавив, что в округе повреждены 12 частных домов, надворная постройка, 3 газовых трубы, 2 автомобиля, коммерческий объект, балкон одной квартиры в МКД, 3 хозпостройки, линия электропередачи, забор домовладения и 2 микроавтобуса.

По информации главы региона в Белгородском района по 9 населенным пунктам выпущено 10 беспилотников, пострадал водитель "Газели", повреждены складское помещение, здание предприятия, легковой автомобиль, административный корпус предприятия и "Газель". По территории Валуйского округа выпущено пять боеприпасов и четыре беспилотника, в результате атаки дрона на частный дом пострадала женщина, повреждены линия электропередачи и огнем уничтожена кабина грузового автомобиля.

По Грайворонскому округу выпущено 10 боеприпасов и 8 беспилотников, повреждены 4 частных дома, автомобиль, линия электропередачи, огнем уничтожен частный дом. Краснояружский район атакован с применением 31 боеприпаса и 28 беспилотников, повреждены объект связи, здание социального объекта и административное здание.

Над Губкинским и Яковлевским округом системами ПВО сбиты три беспилотника, пострадавших и повреждений нет. "В Борисовском районе село Новоалександровка атаковано беспилотником - поврежден автомобиль", - добавил Гладков.