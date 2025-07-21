В оперативных службах сообщили, что начат демонтаж старого моста

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Три населенных пункта отрезаны от сообщения из-за обрушения моста вследствие обильных дождей в Наро-Фоминском районе Подмосковья, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Ночью в Наро-Фоминском районе произошло размытие и падение бетонного моста из-за дождей. От сообщения отрезаны часть деревни Алексино, СНТ "Верейское" и "Исьма", - сказал собеседник агентства.

Начат демонтаж старого моста, прокладка переправы и ее отсыпка. Спасатели переправляют местных жителей на лодке. Работы планируется завершить до обеда понедельника.