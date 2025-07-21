В регионе сирены звучали почти на протяжении 10 часов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Складские помещения предприятия в Фастовском районе под Киевом получили повреждения после массированных ночных взрывов в столичном регионе на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщили в киевской областной военной администрации.

"В Фастовском районе повреждены <...> складские помещения одного из предприятий", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

В ночь на 21 июля на всей территории Украины трижды объявляли воздушную тревогу. В Киевской области сирены звучали почти на протяжении 10 часов. Поступали сообщения о многочисленных взрывах в Киеве, Ивано-Франковске и Харькове. В столице также возник пожар на складах. Украинские СМИ публиковали кадры масштабных задымлений в столице.