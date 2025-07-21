В Рязани задержали молдаванина, собиравшего данные о предприятии ВПК для Украины

Действуя по указанию куратора, уроженец Молдавии осуществил сбор и передачу украинской разведке сведений в отношении одного из подразделений Вооруженных сил РФ, уточнили в Центре общественных связей ФСБ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Рязани уроженца Молдавии, имеющего гражданство РФ, который собирал для военной разведки Украины данные о предприятии ВПК. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На территории Рязани задержан гражданин РФ 2001 года рождения, уроженец Республики Молдова, причастный к разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ), - сообщили в ФСБ. - Действуя по указанию куратора, осуществил сбор и передачу украинской разведке сведений в отношении одного из подразделений Вооруженных сил РФ и предприятия оборонно-промышленного комплекса на территории Рязанской области".

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый в 2024 году через мессенджер Telegram инициативно установил и поддерживал контакт с представителем украинской спецслужбы. Взамен в ГУР МОУ обещали жителю Рязани, согласно его просьбе, оказать содействие в безопасном выезде из России в государство - член НАТО Францию с последующим вступлением в запрещенное в РФ украинское вооруженное формирование, принимающее участие в боевых действиях на стороне ВСУ в ходе специальной военной операции, отметили в ЦОС.

Следственным отделением УФСБ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность. "Лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание", - подчеркнули в спецслужбе.