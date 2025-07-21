Его задержали

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Житель Харьковской области ворвался в помещение территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата) и напал на полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщается в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) полиции Харьковской области.

Отмечается, что инцидент произошел в Берестинском районном ТЦК во время проверки полицейскими документов местного жителя, который уклонялся от мобилизации и находился в розыске.

Именно в это время в помещение военкомата ворвался 20-летний местный житель. Он вел себя агрессивно и оказал сопротивление полицейским - ударил одного из правоохранителей, нанеся ему телесные повреждения.

Нападавший задержан. По факту нападения открыли уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.