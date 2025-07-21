Тела 56-летней женщины и ее 7-летнего внука были обнаружены в помещении летнего душа, расположенного на территории частного домовладения в поселке Эльтон

ВОЛГОГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили в Волгоградской области уголовное дело по факту гибели женщины и ее внука в результате поражения электрическим током. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В поселке Эльтон в помещении летнего душа, расположенного на территории частного домовладения, были обнаружены тела 56-летней женщины и ее 7-летнего внука. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть обоих наступила в результате поражения электрическим током. По данному факту Палласовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, освещение в летнем душе осуществлялось посредством электрического удлинителя, самостоятельно установленного в 2024 году владельцем домовладения. Удлинитель был протянут от жилого дома к душевому помещению через отверстие, просверленное в металлопрофильной стене. Во время водных процедур женщина и ее малолетний внук получили смертельное поражение электротоком и умерли на месте происшествия.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие трагедии. Назначен ряд судебных экспертиз. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены органами прокуратуры на контроль.