Один человек погиб

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июля. /ТАСС/. Учебный самолет F-7 BGI Военно-воздушных сил Бангладеш потерпел крушение в столице южноазиатской республики, один человек погиб. Об этом со ссылкой на пожарную службу сообщил бангладешский новостной портал Prothom Alo.

По его данным, не менее 20 человек, большинство из которых - студенты, получили ранения.

Все пострадавшие доставлены в Национальный институт ожоговой и пластической хирургии.

Отмечается, что воздушное судно упало на крышу столовой колледжа в районе Уттара, где в это время проходили занятия. По предварительным данным, воздушное судно рухнуло на здание столовой учебного заведения почти сразу после взлета.

На месте ЧП работают пожарные и спасатели. Начато расследование крушения самолета.